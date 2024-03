McKesson Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Mckesson ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 negative und 9 positive Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die Diskussionsintensität im Internet kann die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Bezogen auf Mckesson wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Anleger, die in die Aktie von Mckesson investieren, können derzeit eine Dividendenrendite von 0,52 % erzielen, was 1,65 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Demnach fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens negativ aus.

Fundamental betrachtet ist Mckesson aus unserer Sicht unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22,41, was einen Abstand von 76 Prozent zum Branchen-KGV von 93,29 bedeutet. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine positive Empfehlung.