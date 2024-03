McKesson Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Analysteneinschätzungen für Mckesson haben sich in den letzten 12 Monaten positiv entwickelt. Von institutioneller Seite erhielt der Titel das Rating "Gut" und auch für den letzten Monat wurden überwiegend positive Bewertungen abgegeben. Die Analysten erwarten eine leichte Kursentwicklung von -2,66 Prozent und sehen ein mittleres Kursziel von 514,75 USD.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Mckesson als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,89 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 101,4.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln gemischte Meinungen wider. Während in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu finden waren, wurden in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen diskutiert. Die Anlegerstimmung wird daher als neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Mckesson bei 27,73 liegt, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Der RSI25, der einen längeren Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, gibt hingegen eine neutrale Einschätzung von 34,33.

Zusammenfassend ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine insgesamt positive Bewertung für die Aktie von Mckesson. Trotz gemischter Meinungen in den sozialen Medien und einer neutralen technischen Analyse wird die Aktie von institutionellen Analysten weiterhin als "Gut" eingestuft.