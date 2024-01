McKesson Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Mckesson: Aktienanalyse und Bewertung

Die Aktie von Mckesson weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,52 Prozent auf, was 89,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird sie von der Redaktion als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI-Wert bei 20,76 liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 37,66 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien festgestellt. Dadurch zeigte das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer eine negative Tendenz, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die abnehmende Aufmerksamkeit und Diskussionen über Mckesson im Vergleich zu normalen Zeiten verstärken diese Einschätzung und führen zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mckesson bei 17,91, was unter dem Branchendurchschnitt von 100,26 liegt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Mckesson-Aktie, wobei fundamentale Kriterien eine positive Einschätzung liefern, während das Sentiment und die Dividendenrendite eher negativ ausfallen. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.