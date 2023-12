McKesson Aktie: Eine neue Chance!

Die technische Analyse der Mckesson-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 414,75 USD verläuft. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie ein gutes Rating hat, da der Aktienkurs selbst bei 457,49 USD liegt, was einem Abstand von +10,31 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 455,57 USD erreicht, was einer Differenz von +0,42 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal liefert. Insgesamt ergibt sich laut dieser Analyse ein "Gut"-Befund basierend auf den beiden Zeiträumen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Mckesson-Aktie eine Rendite von 20,85 Prozent erzielt, was 5,31 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 15,54 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -0,62 Prozent, und Mckesson liegt derzeit 21,47 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls ein positives Bild der Mckesson-Aktie wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch die Themen rund um den Wert werden positiv bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus ein deutliches "Gut"-Signal.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mckesson aktuell 17, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 96 haben, als unterbewertet betrachtet wird. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mckesson-Aktie sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht als positiv bewertet wird und insgesamt ein "Gut"-Rating erhält.