McKesson Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Aktie von Mckesson wird derzeit anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 427,03 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 486,33 USD liegt, was einem Unterschied von +13,89 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 465,42 USD, was einer Ähnlichkeit von +4,49 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0,52 Prozent, was 89,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik der Mckesson-Aktie.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zur Aktie verbreitet wurden, jedoch in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert wurden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mckesson liegt bei 54,41, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, gibt hingegen ein überverkauftes Signal mit einer Bewertung von "Gut".

Insgesamt ergibt sich somit für die Mckesson-Aktie bei den verschiedenen Analysen eine Bewertung von "Gut" für den gleitenden Durchschnitt und den RSI25, sowie eine "Neutral"-Bewertung für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage und das Anleger-Sentiment. Die Dividendenpolitik wird hingegen als "Schlecht" bewertet.