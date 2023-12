McGrath RentCorp Aktie: Was war das denn?

Mcgrath Rentcorp hat eine niedrigere Dividendenrendite als der Branchendurchschnitt, und daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Mcgrath Rentcorp mehr als 138 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt die Rendite von Mcgrath Rentcorp deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mcgrath Rentcorp liegt unter dem Durchschnitt der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", was bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Mcgrath Rentcorp eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund der üblichen Diskussionsintensität und der kaum vorhandenen Rate der Stimmungsänderung.

Insgesamt wird die Aktie von Mcgrath Rentcorp aufgrund der genannten Faktoren als "Neutral"-Wert eingestuft.