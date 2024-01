Die McEwen Mining-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

In den letzten zwei Wochen wurde Mcewen Mining von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien als äußerst positiv bewertet, wie die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge zeigt. Des Weiteren wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu, was durch die Messung der Anleger-Stimmung bestätigt wird.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt weist Mcewen Mining auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,57 Prozentpunkte unter dem üblichen Durchschnitt von 3,57 % liegt. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung verstärken oder sogar verändern, weshalb neue Einschätzungen für Aktien entstehen können. Bei Mcewen Mining wurde eine langfristig starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Mcewen Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,25 CAD lag. Der letzte Schlusskurs von 8,81 CAD weicht somit um -14,05 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (9,78 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,92 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mcewen Mining-Aktie für die einfache Charttechnik also eine "Schlecht"-Bewertung.