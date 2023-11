McEwen Mining Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

In den letzten zwei Wochen wurde Mcewen Mining von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung "Gut" ist.

Hinsichtlich der Dividende weist Mcewen Mining eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Aus dieser Perspektive ist die Aktie daher eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse, beträgt bei Mcewen Mining 44,27, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 44,78 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 10,5 CAD auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (10,19 CAD) liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine andere Bewertung, nämlich ein "Gut"-Rating.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung als positiv einzustufen ist, während die Dividendenrendite unter dem Branchendurchschnitt liegt und die technische Analyse zu unterschiedlichen Bewertungen führt.