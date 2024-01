McEwen Mining Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell weist Mcewen Mining einen RSI-Wert von 91,45 auf, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird das Signal als "Schlecht" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 61, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Einstufung auf dieser Basis lautet daher "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt Mcewen Mining mit einer Dividendenrendite von 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau von 3,57 %. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien, zeigen kaum Veränderungen in den letzten Wochen. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

In der technischen Analyse hat die 200-Tage-Linie der Mcewen Mining einen Wert von 10,27 CAD. Da der Aktienkurs bei 9,11 CAD liegt, ergibt sich eine Einstufung von "Schlecht". Ähnlich ist es beim Vergleich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 9,82 CAD liegt. Auch hier wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Signal bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.