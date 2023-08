McDonalds Quartalszahlen: Erwartete Umsatzsteigerung und positive Aktienentwicklung

In knapp zwei Monaten wird das Unternehmen McDonald’s aus Chicago, Vereinigte Staaten, die Quartalszahlen für das 3. Quartal präsentieren. Anleger sind gespannt auf Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der McDonald’s Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Vor Börseneröffnung am Tag der Veröffentlichung werden die aktuellen Quartalszahlen erwartet. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 190,79 Mrd. EUR ist McDonald’s ein Schwergewicht in der Branche. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal ein starkes Umsatzplus geben wird. Im 3. Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 5,44 Mrd. EUR und wird nun voraussichtlich um +15,40 Prozent auf 6,08 Mrd. EUR ansteigen. Auch beim Gewinn wird eine Veränderung erwartet und ein Plus von +11,60% auf 2,05 Mrd. EUR prognostiziert.

Auf Jahresbasis zeigen sich die...