McDonalds Aktien: Kursrückgang im letzten Monat, aber Analysten erwarten positiven Trend

Ein möglicher Grund dafür ist der deutliche Rückgang des Kurses in den letzten Monaten. Die Aktie hat in den letzten 30 Tagen um -2,39% an Wert verloren.

Für langfristig orientierte Anleger sehen die Prognosen jedoch positiver aus. Die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz auf Jahressicht um +2,30% steigen wird und der Gewinn um +6,90% auf 5,88 Mrd. EUR anwächst. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg von 0,23 Mrd. EUR beim Umsatz und von 0,23 Mrd. EUR beim Gewinn.

Die Experten schätzen auch den zukünftigen Aktienkurs optimistisch ein. Sie gehen davon aus, dass die McDonald’s Aktie in einem Jahr bei 286,30 EUR stehen wird – das wäre ein Gewinn von +9,73%. Natürlich sind solche Prognosen mit Unsicherheiten behaftet und es ist wichtig zu beachten, dass vergangene Entwicklungen keine Garantie für zukünftige...