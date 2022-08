Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Finanztrends Video zu McDonald's



mehr >

Ein führendes Restaurantunternehmen will seine Restaurants in der vom Krieg zerrütteten Ukraine wieder eröffnen. Hier ein Blick darauf, was das bedeuten könnte. Was passiert ist: McDonald's Corp (NYSE:MCD) wird laut einem Bericht der Associated Press in den kommenden Monaten Restaurants in der Ukraine wiedereröffnen. Alle McDonald’s-Restaurants in der Ukraine und Russland wurden vor Monaten geschlossen, als der Krieg begann. “Wir’haben ausgiebig… Hier weiterlesen