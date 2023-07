McDonald's: Potenzial von +8,01% - Kursziel 292,08 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

McDonald’s Aktie ist momentan unterbewertet und bietet laut Analysten ein großes Potenzial. Das mittelfristige Kursziel beträgt 292,08 EUR.

• McDonald’s haben am 03.07.2023 den Markt mit -1,20% verlassen

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,22

• Laut Analysten hat die Aktie ein Potential von +8,01%

Am vergangenen Handelstag erlitt McDonald’s einen Verlust von -1,20%. In der letzten Woche konnte das Unternehmen jedoch eine positive Entwicklung von +1,22% verzeichnen. Der Markt scheint also optimistisch zu sein.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die McDonald’s-Aktie liegt bei 292,08 EUR. Die Bankanalysten sind sich einig darüber und sehen somit ein Potential in Höhe von +8,01%, wenn sie Recht behalten sollten. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach dem jüngsten positiven Trend.

19 Analysten empfehlen...