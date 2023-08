McDonald's: Potenzial für Kursanstieg um +6,74% auf 281,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Die Aktie von McDonald’s hat in der vergangenen Handelswoche ein Plus von +1,69% verzeichnet und sich gestern um weitere +0,17% verbessert. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend positiv.

Bankanalysten sehen das wahre Kursziel derzeit bei 281,48 EUR, was einem Potenzial für Investoren von +6,74% entspricht. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung nachgegangen; einige halten die Aktie aktuell nur für neutral bewertet.

Dennoch haben insgesamt 19 Analysten McDonald’s als starken Kauf empfohlen und sieben weitere setzen auf einen Kauf. Insgesamt sind somit +72,22% der Analysten noch optimistisch eingestellt.

Das Guru-Rating hat sich ebenfalls verbessert und liegt nun bei 4,25 nach zuvor ebenfalls 4,25.