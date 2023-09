McDonald's: Kursziel von 309,97 EUR laut Analysten nicht angemessen

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Die Aktie des Fast-Food-Riesen McDonald’s wird nach Ansicht von Experten gegenwärtig nicht adäquat bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +21,21% höher als der aktuelle Kurs.

• McDonald’s-Aktie legt am 22.09.2023 um +0,37% zu

• Derzeitiges Kursziel für McDonald’s beträgt 309,97 EUR

• Guru-Rating bei konstanten 4,31

Mit einem Plus von +0,37% verzeichnete die McDonald’s-Aktie gestern eine positive Entwicklung an den Finanzmärkten. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage jedoch weisen insgesamt einen negativen Trend in Höhe von -1,98% auf und scheinen somit relativ pessimistisch zu sein.

Ob die Analysten in den Bankhäusern diese Entwicklung vorhersahen ist unklar; eindeutig ist nur ihre Meinung zur aktuellen Stimmungslage.

Im Durchschnitt schätzen Bankanalysten das mittelfristige Kursziel für die Aktie auf 309,97 EUR ein....