McDonald's: Kursziel von 292,62 EUR

Experten sind der Ansicht, dass die Aktie von McDonald’s momentan unterbewertet ist. Das tatsächliche Kursziel liegt um +8,06% über dem aktuellen Preis.

• McDonald’s verzeichnete am 07.07.2023 einen Rückgang von -0,07%

• Das Kursziel für McDonald’s beträgt 292,62 EUR

• Das Guru-Rating für McDonald’s bleibt bei 4,22

Gestern musste sich die Aktie von McDonald’s an den Finanzmärkten einem Verlust in Höhe von -0,07% stellen. Somit ergibt sich ein Gesamtrückgang von -1,24% in den letzten fünf Handelstagen – also einer kompletten Woche. Aus diesem Grund scheint der Markt aktuell vergleichsweise pessimistisch zu sein.

Obwohl dies sicherlich keine positive Entwicklung darstellt: War das so überraschend? Der Ton auf dem Markt ist jedenfalls sehr deutlich.

Das Kursziel für die Aktien des Unternehmens liegt im Durchschnitt bei 292,62...