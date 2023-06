McDonald's - Kursziel bei 297,51 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Die Aktie von McDonald’s wird derzeit von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 297,51 EUR mit einem Potenzial von +9,91%. Die Stimmung am Markt ist optimistisch.

• McDonald’s: Tagesperformance am 02.06.2023 +0,71%

• Aktuelles Kurspotenzial: +9,91%

• Guru-Rating nun auf 4,25

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie um insgesamt +1,89% zulegen und auch gestern verzeichnete sie ein Plus von +0,71%. Doch was sagen die Bankanalysten zum aktuellen Kurs? Im Durchschnitt sehen sie das mittelfristige Ziel bei 297,51 EUR und damit ein Potenzial von knapp 10%.

Während einige Experten diese Einschätzung teilen, sind andere zurückhaltender. Von insgesamt 36 Analysten bewerten aktuell immerhin noch drei Viertel (75%) die Aktie als Kauf oder starken Kauf (19 bzw. acht Experten). Acht weitere sehen...