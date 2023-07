McDonald's: Kursziel bei 289,06 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Nach Ansicht von Analysten ist die McDonald’s-Aktie derzeit unterbewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt um +8,02% über dem aktuellen Kurs.

• Am 12.07.2023 stieg die Aktie von McDonald’s um +0,02%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 289,06 EUR

• Guru-Rating bleibt mit 4,22 unverändert

Am gestrigen Tag hat sich der Aktienkurs von McDonald’s am Finanzmarkt um +0,02% erhöht. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich eine Woche mit einem Gesamtminus von -0,04%. Somit scheint der Markt momentan relativ neutral eingestellt zu sein.

Obwohl diese Entwicklung vielleicht nicht alle Analysten erwartet haben dürften – ihre Stimmungslage ist eindeutig.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 289,06 EUR laut Bankanalystenmeinungen. Wenn sie Recht behalten sollten bedeutet dies ein Potenzial für...