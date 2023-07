McDonald's: Kurspotenzial von fast 8% auf 283,39 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Die Aktie von McDonald’s hat in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Kursentwicklung aufgewiesen. Gestern wurde ein Minus von -0,01% verzeichnet, was zu einem kumulierten Ergebnis von +0,24% führt. Die Bankanalysten sind jedoch optimistisch und setzen das mittelfristige Kursziel bei 283,39 EUR an.

• McDonald’s: gestrige Kursentwicklung bei -0,01%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 283,39 EUR

• Aktuell haben 72% der Analysten eine positive Einschätzung (Kauf oder Halten)

• Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von 4,22

Laut Durchschnittsbewertung derzeitiger Schätzungen bietet die Aktie ein Potenzial für Investoren in Höhe von fast +8%. Allerdings gibt es unter den Experten unterschiedliche Meinungen zur Bewertung. Während sich die meisten Analysten positiv zeigen und die Empfehlung “Kauf” aussprechen (19),...