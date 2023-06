McDonald's: Kurspotenzial von +8,03% - Aktie ist unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Die McDonald’s-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel beträgt 291,24 EUR, was einem Potenzial von +8,03% entspricht.

• McDonald’s legt um +0,57% zu

• 19 Analysten stuften die Aktie als “starken Kauf” ein

• Guru-Rating bei 4,25

Am gestrigen Tag konnte McDonald’s eine positive Kursentwicklung von +0,57% verzeichnen und erreichte damit in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +0,43%. Der Markt zeigt sich jedoch derzeit relativ neutral gestimmt.

Von den befragten Bankanalysten bewerten 19 die Aktie als “starken Kauf”, während weitere acht Experten optimistisch auf das Wertpapier blicken und es als “Kauf” einstuften. Acht Analysten halten das Papier weitgehend neutral (“halten”), nur einer rät zum Verkauf (“Verkauf”). Somit sind insgesamt rund drei Viertel der...