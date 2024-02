McDonald's Holdings Co Aktie: Was könnte noch schöner sein?

In den letzten 200 Handelstagen hat sich der Durchschnitt des Schlusskurses der Mcdonald's Japan-Aktie auf 5667,79 JPY belaufen. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 6860 JPY verzeichnet, was einem Unterschied von +21,03 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6014,48 JPY liegt über dem letzten Schlusskurs (+14,06 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Mcdonald's Japan also eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Mcdonald's Japan wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Beobachtungen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 27,27 Punkten, was darauf hindeutet, dass Mcdonald's Japan überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Mcdonald's Japan festgestellt werden. Da weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden, wird das Unternehmen in Bezug auf Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält Mcdonald's Japan daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe.