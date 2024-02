McDonald's Holdings Co Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Aktienanalyse von Mcdonald's Japan zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5683,04 JPY liegt, während der aktuelle Aktienkurs 6910 JPY beträgt. Dies ergibt eine Distanz zum gleitenden 200-Tage-Durchschnitt von +21,59 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6059,08 JPY, was einer Distanz von +14,04 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die technische Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und der Diskussionsintensität zeigt sich, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für Mcdonald's Japan in diesem Bereich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mcdonald's Japan-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage (Wert: 38) als auch für die letzten 25 Handelstage (Wert: 41,71). Somit erhält die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Mcdonald's Japan eingestellt waren und sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen drehte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Mcdonald's Japan daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die technische Analyse, das Sentiment und der Relative Strength Index sowie die Anlegerstimmung zusammengefasst zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Mcdonald's Japan führen.