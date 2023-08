McDonald's: Experten sehen großes Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Am 22.08.2023 verzeichnete die Aktie von McDonald’s eine negative Kursentwicklung von -0,04%. Damit summiert sich der Rückgang in den vergangenen fünf Handelstagen auf insgesamt -1,92%. Die Stimmung am Markt ist momentan pessimistisch.

Allerdings sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie unterbewertet und das wahre Kursziel bei 302,51 EUR liegt. Sollten sie damit Recht behalten, eröffnet dies ein Kurspotenzial von +17,61%.

19 Analysten raten zum Kauf der Aktie und weitere sieben empfehlen diese zumindest mit “Kauf”. Zehn Experten setzen auf “Halten”. Der Anteil optimistischer Analysten liegt somit bei +72,22%.

Abschließend lässt sich ergänzen, dass das Guru-Rating nunmehr bei 4,25 Punkten steht – wie zuvor auch.