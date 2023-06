McDonald’s: Experten prognostizieren ein Kursziel von 291,24 EUR

Die Aktie von McDonald’s wird nach Ansicht der Analysten aktuell unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 291,24 EUR und damit +8,49% über dem gegenwärtigen Wert.

• McDonald’s erzielt am 16.06.2023 eine Steigerung um +0,37%

• Guru-Rating errechnet sich auf 4,25

• Im Durchschnitt sehen Bankanalysten das mittelfristige Kursziel bei 291,24 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie einen Anstieg von +0,37%, was zu einem Gesamtwachstum von +1,78% in den vergangenen fünf Handelstagen führte. Diese Ergebnisse zeigen ein relativ positives Marktvertrauen.

Das durchschnittliche mittelfristige Ziel für die Aktie liegt laut Einschätzung der Bankanalysten bei 291,24 EUR. Sollten sie Recht behalten wird dies Investoren eine Möglichkeit zum Kauf mit einem Potenzial von +8,49% bieten.

Das Vertrauen der Analysten spiegelt sich...