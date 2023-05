McDonald's: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +7,49% - Kursziel bei 289,45 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Die Aktie von McDonald’s ist laut Analysten aktuell unterbewertet und bietet ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +7,49%. Das Kursziel liegt bei 289,45 EUR.

• McDonald’s: Am 10.05.2023 mit -0,47%

• Der optimistische Anteil der Analysten beträgt 75%

Am Finanzmarkt legte die Aktie gestern um -0,47% zu. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete sie jedoch eine positive Entwicklung um +0,49%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hinweisen könnte.

Insgesamt sind derzeit 19 Analysten der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf sei und weitere acht setzen sie auf “Kauf”. Acht Experten bewerten sie als “halten” und nur einer empfiehlt einen “Verkauf”.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,25 Punkten.

