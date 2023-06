McDonald's: Bankanalysten sehen Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Die Aktie von McDonald’s hat nach Ansicht der Analysten noch nicht ihr volles Potenzial erreicht. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 291,84 EUR und damit um +8,94% höher als der aktuelle Kurs.

• McDonald’s: gestern -0,69%

• Kursziel von 291,84 EUR

• Guru-Rating jetzt bei 4,25

Gestern verlor das Unternehmen an Wert und erzielte eine negative Entwicklung von -0,69%. Die Ergebnisse aus den letzten fünf Handelstagen zeigen insgesamt jedoch nur einen geringfügigen Rückgang von -0,04%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Die Meinungen unter den Bankanalysten sind eindeutig. Im Durchschnitt wird die Aktie mit einem mittelfristigen Zielkurs von 291,84 EUR bewertet. Sollten diese Prognosen eintreffen, könnte sich für Investoren ein Potential von +8,94% ergeben. Allerdings teilen nicht alle Experten diese...