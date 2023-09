McDonald's: Bankanalysten erwartet Kursanstieg auf 311,89 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Die McDonald’s Aktie ist nach Ansicht der Bankanalysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel von 311,89 EUR würde eine Wertsteigerung um +25,25% bedeuten.

• Am 29.09.2023 verbucht die McDonald’s Aktie ein Minus von -0,81%

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,31

• Positive Einschätzung mit einem Anteil von +75% der Analysten

In den letzten fünf Handelstagen verlor das Unternehmen an Wert und erreichte am gestrigen Tag einen Verlust von -0,81%. Insgesamt beträgt das Minus inzwischen -2,35%. Die Analysten hatten diese Entwicklung nicht erwartet und sehen daher noch großes Potenzial für Anleger.

Konkret empfehlen aktuell 20 Experten die Aktie als “stark kaufen”. Sieben weitere Spezialisten sind ähnlich optimistisch und bewerten sie als “kaufen”. Neun Experten halten sich dagegen eher neutral...