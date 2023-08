McDonald's: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 298,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Die Aktie von McDonald’s ist laut Experten momentan unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 298,52 EUR und somit um +14,07% über dem aktuellen Wert.

• Am 11.08.2023 stieg die McDonald’s Aktie um +0,35%

• Kurspotenzial in Höhe von +14,07%, wenn das Ziel erreicht wird

• Momentan teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung

Am gestrigen Handelstag legte die McDonald’s Aktie um +0,35% zu. In den letzten fünf Tagen – also während einer vollständigen Handelswoche – war jedoch ein leichter Rückgang von -0,95% zu verzeichnen. Eine neutrale Stimmung scheint auf dem Markt derzeit vorzuherrschen.

Doch was sagen die Experten? Im Durchschnitt prognostizieren 19 Analysten einen starken Kauf der Aktie und sieben weitere bewerten sie immer noch als kaufenswert. Die restlichen zehn Positionierungen sind...