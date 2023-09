McDonald's: Analysten sehen Kursziel bei 307,66 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Experten sind sich einig: Die Aktie von McDonald’s wird derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 307,66 EUR und somit um +18,24% höher als der aktuelle Wert.

• Am 19.09.2023 fiel die McDonald’s-Aktie um -0,25%

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt stabil bei 4,31

• Positive Stimmungslage mit einem Anteil von +75%

Trotz des leichten Rückgangs am letzten Handelstag ist das Vertrauen in die Fast-Food-Kette groß. In den vergangenen fünf Tagen konnte eine positive Entwicklung von +1,32% verzeichnet werden.

20 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere sieben Experten sehen Potenzial für steigende Kurse (“Kauf”-Rating). Lediglich neun Experten stufen das Papier neutral ein (“halten”). Somit überwiegt optimistische Stimmung bei einer Quote von +75%.

Zusätzlich belegt das bewährte...