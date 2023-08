McDonald's: Aktienkurs weicht vom wahren Kursziel ab - 280,02 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Laut Analysten ist die McDonald’s-Aktie momentan unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 280,02 EUR und damit um +7,04% höher als derzeit.

• Am 30.08.2023 verzeichnete McDonald’s eine Kursentwicklung von +0,23%

• Das mittelfristige Kursziel für McDonald’s liegt bei 280,02 EUR

• Der durchschnittliche Guru-Rating für das Unternehmen beträgt nun 4,25 nach vorherigen 4,25

Am gestrigen Tag legte die Aktie von McDonald´s am Finanzmarkt um +0,23% zu. In den letzten fünf Handelstagen hat sich der Wert sogar um insgesamt +0,67% verbessert und zeigt somit einen neutralen Trend.

Die Bankanalysten sind im Durchschnitt optimistisch gestimmt und sehen ein mittelfristiges Potential von über +7%. Allerdings gibt es auch einige Gegner dieser Meinung aufgrund des aktuellen Trends.

Positive Ergebnisse zeigen sich in einer Kaufempfehlung...