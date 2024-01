McDonald's Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

McDonald's erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 25 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wird. Dabei setzt sich diese Einschätzung aus 20 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. In den vergangenen Monat wurde die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, basierend auf einer Kursprognose von 320,8 USD, was einem Aufwärtspotential von 8,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung durch die Analysten.

Der Aktienkurs von McDonald's erzielte in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 13,61 Prozent, was 13,38 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Rendite sogar um 9,68 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die McDonald's-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Betrachtung des RSI über die letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein neutraleres Bild, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt McDonald's mit 2,36 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Investments durch die Redaktion.

Insgesamt erhält McDonald's aufgrund der positiven Analysteneinschätzung, der überdurchschnittlichen Rendite und dem neutralen Dividendenverhältnis eine insgesamt positive Bewertung als Investment.

