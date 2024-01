McDonald's Aktie: Ein wahrer Champion!

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bei Mcdonald's festgestellt. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 47,47, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 48,47, was die neutrale Bewertung bestätigt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mcdonald's liegt bei 25, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen unter dem Durchschnitt liegt und somit zu einer Unterbewertung der Aktie führt. Daher erhält Mcdonald's in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 25 Analystenbewertungen für die Mcdonald's-Aktie abgegeben, wovon 20 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 320,72 USD, was ein Aufwärtspotential von 9,74 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen erhält Mcdonald's in dieser Hinsicht eine "Gut"-Empfehlung.

Zusammenfassend ergibt sich für Mcdonald's daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung aufgrund der fundamentalen Kriterien, der Analysteneinschätzungen und des Kurspotentials.

