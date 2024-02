McDonald's Aktie: In selten guter Lage!

Mcdonald's: Aktuelle Analyse und Bewertung

Mcdonald's verzeichnet eine Dividende von 2,36 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels Restaurants und Freizeit (2,77 %) nur leicht niedriger ist. Dies entspricht einer Differenz von 0,41 Prozentpunkten und führt zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Mcdonald's besonders positiv diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen dominierten, während an sechs Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen lag das Interesse der Anleger jedoch vor allem bei negativen Themen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Die automatischen Analysen der Kommunikation zeigen in letzter Zeit vor allem positive Signale, wodurch Mcdonald's insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 20 positive, 5 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Mcdonald's abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Für den letzten Monat ergaben sich 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was kurzfristig zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 320,72 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (285,97 USD) einer potenziellen Steigerung um 12,15 Prozent entspricht. Daher erhalten Anleger eine "Gut"-Empfehlung für die Mcdonald's-Aktie.

Der langfristige Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Mcdonald's wird auch durch die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung im Internet beeinflusst. Dabei zeigt sich eine starke Aktivität, die zu einer "Gut"-Bewertung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält Mcdonald's bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes insgesamt die Note "Gut".

