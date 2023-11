McDonald's Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Die Dividendenrendite von Mcdonald's liegt derzeit bei 2,36 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,92 Prozent in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt. Dies führt zu einer Differenz von -0,56 Prozent zur Branchen-Durchschnittsrendite. Aufgrund dieser Zahlen wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion neutral bewertet.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs von Mcdonald's 279,5 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 280,38 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 264,23 USD, was einer positiven Abweichung von +6,11 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich hat Mcdonald's in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,65 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -3,58 Prozent gefallen sind. Dies ergibt eine Outperformance von +7,23 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 3,55 Prozent, wobei Mcdonald's um 0,1 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führen zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mcdonald's weist hier einen Wert von 22,35 auf, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 52,32 deutlich günstiger ist und darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.