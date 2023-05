McDonald's Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Am 26.05.2023, 09:50 Uhr notiert die Aktie Mcdonald's an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 285.52 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Restaurants".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Mcdonald's auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 26,89 liegt Mcdonald's unter dem Branchendurchschnitt (78 Prozent). Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" weist einen Wert von 122,68 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Mcdonald's aktuell 2,06. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,02 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Mcdonald's bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 25 Analystenbewertungen für die Mcdonald's-Aktie abgegeben. Davon waren 20 Bewertungen "Buy", 5 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Mcdonald's-Aktie. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 8 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 303,44 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 6,28 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (285,52 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Mcdonald's somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre McDonald's-Analyse vom 26.05. liefert die Antwort:

Wie wird sich McDonald's jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen McDonald's-Analyse.

McDonald's: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...