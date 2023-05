McDonald's: Aktie aktuell unterbewertet - Kursziel bei 287,17 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Gestern verzeichnete die McDonald’s-Aktie am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +0,43%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein Gesamtverlust von -0,70%, was auf eine derzeitige pessimistische Stimmung am Markt hinweisen könnte. Doch Analysten sind optimistischer gestimmt und glauben, dass das wahre Kursziel der Aktie bei 287,17 EUR liegt – rund +6,70% höher als der aktuelle Kurs.

• McDonald’s: Am 05.05.2023 mit +0,43%

• Das mittelfristige Kursziel für McDonald’s beträgt 287,17 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,25

Die Meinungen der Bankanalysten gehen in dieselbe Richtung und sehen für Investoren Potenzial für steigende Kurse. Von insgesamt 19 Analysten wird die Aktie als “starker Kauf” bewertet und weitere acht Experten empfehlen einen Kauf. Nur einer rät zum Verkauf – insgesamt also...