McDonald's Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme negativer Kommentare über Mcdonald's in den sozialen Medien beobachtet werden. Dies führte dazu, dass das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer in den roten Bereich ausschlug, und die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhielt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Mcdonald's wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führte zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung.

Fundamental gesehen liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mcdonald's bei 25,54 und somit unter dem Branchendurchschnitt von 49,45 in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Auf Basis fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Mcdonald's-Aktie beträgt aktuell 28, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist Mcdonald's weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Mcdonald's-Aktie aktuell bei 283,61 USD verläuft. Der Aktienkurs selbst ging mit 291,86 USD aus dem Handel, was einen Abstand von +2,91 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Differenz von -0,08 Prozent und somit auch ein "Neutral"-Signal. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

