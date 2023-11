McDonald's Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Der Mcdonald's-Kurs wird am 14.11.2023, 01:00 Uhr an der Heimatbörse New York mit 269.16 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Restaurants".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Mcdonald's auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Mcdonald's ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 22,35 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 61 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 56,85 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Mcdonald's-Aktie ein Durchschnitt von 278,81 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 267,79 USD (-3,95 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (264,69 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,17 Prozent), somit erhält die Mcdonald's-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Mcdonald's erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Mcdonald's nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit. Der Unterschied beträgt 0,57 Prozentpunkte (2,36 % gegenüber 2,93 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

