McDonald's Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von McDonald's als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die McDonald's-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 42,61, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 27,64, der eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich damit das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die McDonald's-Aktie als "Gut" eingestuft. Insgesamt liegen 19 "Gut"-Bewertungen, 5 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen vor. Es liegen keine Analystenupdates zu McDonald's aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 320,96 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie eine Performance von 10,59 Prozent erzielen, da derzeit 290,23 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Gut". Für die gesamte Analysteneinschätzung wird insgesamt das Rating "Gut" vergeben.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von McDonald's über einen längeren Zeitraum lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für McDonald's in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,36 Prozent und liegt damit 0,44 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit, 2,81). Die Redaktion vergibt für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Neutral"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

