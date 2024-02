McDonald's Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

McDonald's wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 25,54, was einem Abstand von 48 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 49,32 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete McDonald's eine Performance von 13,61 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +22,59 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die im Durchschnitt um -8,98 Prozent gefallen ist. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von McDonald's mit -8,7 Prozent über dem Durchschnitt um 22,31 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen eine "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie bei 55,7 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 51 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was erneut zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt McDonald's insgesamt 25 Analystenbewertungen, wovon 20 als "Gut", 5 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Für den letzten Monat ergaben sich 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was auf kurzfristiger Betrachtungsbasis zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die durchschnittliche Kursprognose von 320,72 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 10,8 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält McDonald's daher eine "Gut"-Bewertung.

