McDonald's Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die technische Analyse der Mcdonald's-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 282,91 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 294,15 USD weicht um +3,97 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 283,19 USD nahe am letzten Schlusskurs (+3,87 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Mcdonald's-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität bei Diskussionen rund um Mcdonald's gemessen, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem Gesamtergebnis "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mcdonald's aktuell 25, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung der Nutzer überwiegend negativ war und in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daraus resultiert eine Einstufung der Aktie als "Schlecht". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab drei "Gut"-Signale und keine "Schlecht"-Signale, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt ergibt sich daher die Einschätzung, dass Mcdonald's hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

