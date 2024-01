McDonald's Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist der RSI-Wert für Mcdonald's 49,81 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "neutral" eingestuft. Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 39, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch in diesem Zeitraum weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung des RSI als "neutral".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Mcdonald's derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Hotels, Restaurants und Freizeit. Dieser geringe Unterschied von 0,38 Prozentpunkten (2,36 % gegenüber 2,75 %) führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "neutral".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Mcdonald's wurde eine starke Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "gut" führt. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Mcdonald's derzeit bei 282,37 USD, was zu einer Einstufung der Aktie als "neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 291,74 USD, was einen Abstand von +3,32 Prozent zur GD200-Linie darstellt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 279,73 USD, was einer Differenz von +4,29 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine Gesamteinstufung der Aktie als "neutral".

