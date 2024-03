McDonald's Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Aktie von Mcdonald's wird durch verschiedene Analysemethoden bewertet. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 283,55 USD. Der letzte Schlusskurs von 282,86 USD liegt somit auf einem ähnlichen Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso ergibt die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ein neutrales Rating von 292,93 USD.

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Mcdonald's als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 25,07 insgesamt 47 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit". Daher erhält die Aktie eine gute Bewertung aus fundamentaler Sicht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Mcdonald's überwiegend negativ diskutiert, was zu einer schlechten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Allerdings zeigen tiefergehende Analysen, dass vor allem positive Signale im Vordergrund standen, wodurch die Gesamtbewertung als neutral ausfällt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Mcdonald's-Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist der langfristige RSI auf 25-Tage-Basis neutral eingestuft. Insgesamt erhält Mcdonald's somit eine schlechte Bewertung aufgrund des RSI.

Die Analyse von Mcdonald's basierend auf verschiedenen Bewertungsmethoden zeigt insgesamt gemischte Ergebnisse, mit neutralen und schlechten Einschätzungen in den verschiedenen Analysebereichen.

