McDonald's Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Aktienkurs von Mcdonald's hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,61 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um 35,84 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Mcdonald's eine Underperformance von -22,24 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 11,08 Prozent im letzten Jahr, und Mcdonald's übertraf diesen Durchschnittswert um 2,52 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Was die Dividenden betrifft, schüttet Mcdonald's derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit. Der Unterschied beträgt 0,38 Prozentpunkte (2,36 % gegenüber 2,75 %), was zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Neutral" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Mcdonald's aktuell mit einem Wert von 49,81 bewertet, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher die Einstufung "Neutral" erhält. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 39, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Mcdonald's war in den letzten Tagen neutral, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Die statistischen Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

