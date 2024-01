McDonald's Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Mcdonald's: Neutrale Bewertung und gute Analysteneinschätzung

Die Dividendenrendite von Mcdonald's liegt mit 2,36 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,41 Prozent in der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit". Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Mcdonald's insgesamt 25 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Von den Bewertungen waren 20 "Gut", 5 "Neutral" und keine "Schlecht". Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, wird aufgrund der durchschnittlichen Kursprognose von 320,8 USD für das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 7,5 Prozent prognostiziert. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Mcdonald's über einen längeren Zeitraum deuten auf ein gemischtes Bild hin. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Jedoch gab es eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 283,38 USD, während der Kurs der Aktie bei 298,41 USD liegt, was einer Abweichung von +5,3 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 286,64 USD, was einer Abweichung von +4,11 Prozent entspricht und somit als "Neutral"-Wert eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut" für Mcdonald's.

