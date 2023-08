McDonald's: Aktie mit Potenzial - Kursziel bei 303,36 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Nach Ansicht von Experten ist die Bewertung der McDonald’s-Aktie derzeit nicht angemessen. Das wahre Kursziel liegt um +16,86% höher als der aktuelle Preis.

• Am 24.08.2023 sank McDonald’s an der Börse um -0,04%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 303,36 EUR

• Guru-Rating jetzt auf 4,25 angehoben

Am gestrigen Handelstag verlor die McDonald’s-Aktie an Wert und schloss mit einem Minus von -0,04%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich somit ein neutraler Trend ohne große Veränderungen am Markt.

Die Analysten hatten wohl eine andere Erwartungshaltung in Bezug auf den aktuellen Stand des Unternehmens. Die Stimmung jedoch ist klar tendenziös positiv.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktien des Fast-Food-Unternehmens wird im Durchschnitt von Bankanalysten auf 303,36 EUR geschätzt. Wenn diese Prognose zutrifft eröffnet...