McDonald's-Aktie an der NYSE vorbörslich im Sinkflug: Gaza-Konflikt dämpft Wachstumserwartungen

McDonald's spürt die Auswirkungen: Gaza-Krieg beeinträchtigt Fastfood-Riesen in den letzten Monaten deutlich.

Der weltweit führende Fastfood-Konzern McDonald's verzeichnete im vierten Quartal des vergangenen Jahres ein Umsatzwachstum von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dies teilte das Unternehmen am Montag in Chicago mit.

Obwohl Experten mit höheren Zahlen gerechnet hatten, waren die Erwartungen bereits von Konzernchef Chris Kempczinski aufgrund des Gaza-Konflikts gedämpft worden. Ein Zehntel der Einnahmen von McDonald's stammen aus dem Nahen Osten.

Momentan werden die Filialen der US-Burger-Kette in muslimisch geprägten Ländern jedoch boykottiert. Auch in anderen Ländern wuchs das Geschäft nicht so stark wie von Experten prognostiziert. Das Management führte dies in der Vergangenheit auf die gedrückte Konsumstimmung aufgrund von Inflation zurück. Zusätzlich wird das Wachstum durch die gebremste Konjunktur in China erschwert.

Im vergangenen Jahr verzeichnete das Unternehmen jedoch dennoch eine Umsatzsteigerung um 10 Prozent auf rund 25,5 Milliarden US-Dollar (23,6 Mrd. Euro). Der operative Gewinn wuchs sogar um fast ein Viertel auf 11,6 Milliarden Dollar. Ohne außergewöhnliche Einflüsse wäre der operative Gewinn um 16 Prozent gestiegen.

Hauptsächlich verantwortlich für den Unterschied war der Rückzug aus dem russischen Markt im Jahr 2022, der das Ergebnis belastet hatte. Der Nettogewinn stieg um 37 Prozent auf knapp 8,5 Milliarden Dollar.

Konzernchef Kempczinski betonte in einer Mitteilung, dass das Geschäft trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage widerstandsfähig sei. In einer Telefonkonferenz am Montag wird das Management voraussichtlich weitere Details bekannt geben und einen Ausblick auf das laufende Jahr geben.

Die an der NYSE gelistete Aktie von McDonald's verzeichnet vorbörslich einen Verlust von 1,62 Prozent auf 292,05 Dollar.

Der Gaza-Krieg und die damit einhergehenden Folgen haben somit deutliche Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse von McDonald's gehabt. Auch in Zukunft muss das Unternehmen mit den Herausforderungen der politischen Lage in der Region und der wirtschaftlichen Unsicherheit in anderen Ländern rechnen.

Trotzdem zeigt sich das Management optimistisch für die Zukunft und wird weiterhin bemüht sein, das resistente Geschäftsmodell von McDonald's aufrechtzuerhalten.

