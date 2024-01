McDonald's Aktie: Kaum zu glauben!

Bei Mcdonald's zeigt sich in den sozialen Medien eine Verschlechterung der Stimmung und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz. Die Anleger-Stimmung ist insgesamt besonders negativ. Die Dividendenrendite liegt mit 2,36 % etwas unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 %, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Relative Strength-Index ergibt für die Mcdonald's-Aktie Werte von 38,44 (RSI7) und 44,82 (RSI25), was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich eine neutrale Einschätzung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators. Trotz einiger guter Signale aus den sozialen Medien bleibt die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung auf "Neutral" eingestuft.

