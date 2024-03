McDonald's Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Mcdonald's in den sozialen Medien verzeichnet werden, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Allerdings wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Mcdonald's daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Titels führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 0 "Schlecht"- und 8 "Gut"-Signale, was insgesamt zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Mcdonald's-Aktie mit einer Entfernung von +3,19 Prozent vom GD200 bei 292,54 USD und einem Kurs von 293,21 USD für den GD50 im "Neutral"-Bereich. Der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung des Aktienkurses.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Mcdonald's als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 25,07 insgesamt 47 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der 47,46 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine positive Stimmung und Bewertung für die Mcdonald's-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen aus den sozialen Medien und der charttechnischen sowie fundamentalen Bewertungskriterien.

