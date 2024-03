McDonald's Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Mcdonald's festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der Meinungen in den sozialen Medien, die einen negativen Trend aufzeigen. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten erhält Mcdonald's in Bezug auf das Stimmungsbild eine "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf die Diskussionsstärke wurde jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit festgestellt, wofür das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung erhält. Zusammenfassend ergibt sich für Mcdonald's in dieser Kategorie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Langfristig betrachtet wird die Mcdonald's-Aktie laut Analystenmeinungen als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 25 Bewertungen lauten 20 "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im vergangenen Monat ergab sich dagegen ein Gesamturteil von "Neutral", basierend auf 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 320,72 USD festgelegt, was einer erwarteten Performance von 8,65 Prozent entspricht. Die Redaktion vergibt insgesamt das Rating "Gut" für die Analysteneinschätzung.

Die Dividendenrendite von Mcdonald's liegt derzeit bei 2,24 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,74 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist.

Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat Mcdonald's in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,28 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -7,32 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine deutliche Outperformance von +22,59 Prozent für Mcdonald's. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Mcdonald's um 22,42 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Mcdonald's ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

